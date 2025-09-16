முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தம்பி வா.. தலைமை தாங்க வா! விஜய்யை அழைத்த அண்ணா! - பரபரப்பை கிளப்பிய AI Video!

Advertiesment
anna vijay

Prasanth K

, செவ்வாய், 16 செப்டம்பர் 2025 (13:58 IST)

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய் களமிறங்கும் நிலையில் பேரறிஞர் அண்ணாவுடன் விஜய் இருப்பது போல வெளியாகியுள்ள ஏஐ வீடியோ வைரலாகியுள்ளது.

 

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் போட்டியிடும் நிலையில், விஜய் தற்போது திருச்சி, நாகை என அடுத்தடுத்து பிரச்சார சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார். 

 

இந்நிலையில் அண்ணாவின் கொள்கைகளே தங்கள் கொள்கை என கூறிவரும் திமுகவையும், அதிமுகவையும் மிஞ்சி அண்ணாவை சொந்தம் கொண்டாட தொடங்கியுள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகம். தற்போது ஏஐ தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி அண்ணாவே விஜய்யை பாராட்டுவது போலவும், தம்பி வா தலைமை தாங்க வா என அழைப்பது போலவும் ஒரு வீடியோவை தயாரித்திருக்கிறார்கள் தவெகவினர்.

 

இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகத் தொடங்கிய நிலையில், அதிமுக, திமுகவினரிடையே அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அங்க சுத்தி, இங்க சுத்தி, தலைமை செயலகத்திற்கே வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. அதிகாரிகள் பரபரப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos