முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






எம் மக்களுக்காக சமரசம் அற்று சண்டை செய்வோம்… டீசல் பட இயக்குனர் பதிவு!

Advertiesment
ஹரிஷ் கல்யாண்

vinoth

, சனி, 25 அக்டோபர் 2025 (08:29 IST)
இந்த தீபாவளிக்கு தமிழ் சினிமாவில் எந்தவொரு முன்னணி நடிகரின் படமும் ரிலீஸாகவில்லை. அதனால் இளம் நடிகர்கள் மற்றும் இயக்குனர்களின் படங்கள் ரிலீஸாகின. அந்த வகையில் இந்த தீபாவளிக்கு ‘டியூட், பைசன் மற்றும் டீசல்’ ஆகிய திரைப்படங்கள் ரிலீஸாகின.

இதில் டீசல் பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டாகவும், பைசன் சூப்பர் ஹிட் படமாகவும் அமைந்தன. ஆனால் டீசல் படம் இந்த இரண்டு படங்களுக்கு நடுவே காணாமல் போனது. ஒட்டுமொத்தமாக அந்த படம் 4 கோடி ரூபாய் அளவுக்குதான் வசூலித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

டீசல் படத்தை சண்முகம் முத்துசாமி இயக்கியுள்ளார். அதுல்யா ரவிக் கதாநாயகியாக நடித்துள்ளார்.  SP பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது. இந்நிலையில் படத்தின் இயக்குனர் சண்முகம் முத்துசாமி பகிர்ந்துள்ள சமூகவலைதளப் பதிவு கவனம் ஈர்த்துள்ளது. அதில் “எமக்கு ஒதுக்கப்பட்ட திரையரங்குகளையும் காட்சிகளையும் தேடிப் பிடித்து படம் பார்த்து எமை வரவேற்று வாழ்த்திய அனைத்து உறவுகளுக்கும் நன்றி.

எம் மக்களுக்காக சமரசமற்று சண்டை செய்வோம்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தூரத்தில் இருந்தே உங்களைக் கட்டித் தழுவுகிறேன் மாரி செல்வராஜ்… பைசன் படத்தைப் பார்த்து பாராட்டிய வைகோ..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos