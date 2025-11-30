முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தமிழக முதல்வர் மு க ஸ்டாலினுக்கு நடிகர் சூர்யா நன்றி.. என்ன காரணம்?

நடிகர் சூர்யா

Siva

, ஞாயிறு, 30 நவம்பர் 2025 (09:23 IST)
தமிழ் சினிமாவின் மூத்த நடிகர் சிவகுமாருக்கு கௌரவ முனைவர் பட்டம் வழங்கியதை அடுத்து முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலினுக்கு நடிகர் சூர்யா நன்றி தெரிவித்துள்ளார். அவர் தனது நன்றி கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:
 
வணக்கம்,
 
ஓர் ஓவியராக வாழ்வை தொடங்கியவர் என் அப்பா. ஒரு புள்ளியில் தொடங்கும் கோடு எவ்வளவு நுட்பமாக ஓவியமாக மாறுகிறதோ... அதை போலவே தன் வாழ்வையும் நெறியையும் நேர்த்தியுமாய் வகுத்க் கொண்டவர்.
 
ஒரு கிராமத்திலிருந்து கிளம்பி வந்து, கலையுலகின் கவனம் திருப்பி, எல்லோருக்குமான முன்னுதாரணமாக மாறிய அவருக்கு மதிப்புறு டாக்டர் பட்டம் என்பது மிக பொருத்தமானது. எள்ளளவும் நெறி பிறழாத அவர் வாழ்க்கைக்கும் திறமைக்கும் வாய்த்த அங்கீகாரமாகவே இதைப் பார்க்கிறோம்.
 
சிறுவனாக இருந்த காலம்தொட்டு இன்று வரை அப்பாவின் ஆச்சர்ய உயரங்களை கண்டு வியக்கும் நான், அவரது உறுதி, உழைப்பு மற்றும் ஒழுக்கம் ஆகியவற்றையே எனக்கான பாடமாக கொள்கிறேன்.
 
அவரது சாதனைகளைவிட அவரது வாழ்வியல் விழுமியங்களே என் வாழ்க்கையையும் எண்ணங்களையும் செதுக்கி இருக்கின்றன. 'சிவகுமார் அவர்களின் மகன்' என்பதே என்றைக்கும் எனக்கான அடையாளம். என் வாழ்நாளுக்கான அங்கீகாரம்.
 
எங்கள் தந்தையின் 60 ஆண்டுக்கால பயணம் தமிழ் சமூகத்திற்கு பயன்பட்டிருப்பதன் அங்கீகாரமாகவே இந்த டாக்டர் பட்டத்தை கருதுகிறோம். இந்த தருணத்தில் மதிப்பிற்குரிய ஓவியர் திரு. சந்துரு (எ) குருசாமி சந்திரசேகரன் அவர்களுக்கும் கிடைத்திருக்கும் இந்த அங்கீகாரம் எங்களுக்குக் கூடுதல் மகிழ்வைத் தருகிறது.
 
இருவருக்கும் மகத்தான கெளரவத்தை வழங்கிய தமிழ்நாடு இசை மற்றும் கவின் கலைப் பல்கலைக்கழகத்திற்கும், இச்சிறப்பை முன்னின்று வழங்கிய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களுக்கும் எங்கள் குடும்பத்தின் சார்பிலும், எல்லோர் சார்பிலும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
 
இவ்வாறு சூர்யா தனது அறிக்கையில் கூறியுள்ளார்.
 
Edited by Siva

