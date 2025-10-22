எம்.எஸ். தோனியின் சாதனைக்கு குறி வைத்த விராட் கோலி! நாளை அந்த சாதனை நிகழுமா?

சர்வதேச போட்டிக்கு திரும்பிய விராட் கோலி, பெர்த்தில் நடந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் ஆட்டமிழந்தார். இந்நிலையில், அக்டோபர் 23 அன்று அதாவது நாளை அடிலெய்டு ஓவலில் நடைபெறும் இரண்டாவது போட்டியில், எம்.எஸ். தோனியின் சாதனையை முறியடிக்க அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
அடிலெய்டு ஓவல் மைதானத்தில் இந்திய வீரர்களில் அதிக ஒருநாள் ரன்கள் எடுத்தவர் தோனி (262 ரன்கள்). அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் உள்ள கோலி (244 ரன்கள்) இந்த சாதனையை பெற இன்னும் 19 ரன்கள் எடுக்க வேண்டும். கோலி இங்கு 4 இன்னிங்ஸ்களில் 2 சதம் அடித்துள்ளார்.
கோலிக்கு சவால் அளிக்கும் வகையில், அவருக்கு 6 முறை தொல்லை கொடுத்த சுழற்பந்து வீச்சாளர் ஆடம் ஜம்பா, அடிலெய்டு போட்டியில் அணிக்குள் திரும்புகிறார். இருப்பினும், அதிக ஒருநாள் ரன்கள் குவித்த ஆஸ்திரேலியா அல்லாத வீரர்கள் பட்டியலில் முன்னேறவும் கோலிக்கு ஒரு வாய்ப்பு உள்ளது.