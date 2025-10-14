முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






யூடியூப் 'வியூஸ்'க்காக இப்படி பேசுவதற்கு வெட்கமாக இல்லையா? ஸ்ரீகாந்துக்கு கம்பீர் கேள்வி..!

Advertiesment
கௌதம் கம்பீர்

Mahendran

, செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (13:40 IST)
இந்திய அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர், இளம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா குறித்து விமர்சனம் செய்த முன்னாள் கேப்டன் கிருஷ்ணமாச்சாரி ஸ்ரீகாந்துக்கு கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
 
ஆஸ்திரேலிய ஒருநாள் தொடருக்கான அணியில் ஹர்ஷித் ராணா இடம்பெற்றதற்கு, கம்பீரின் செல்வாக்கே காரணம் என ஸ்ரீகாந்த் தனது யூடியூப் சேனலில் குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
 
இதற்கு பதிலளித்த கம்பீர், "வெறும் யூடியூப் பார்வைகளுக்காக 23 வயது இளம் வீரரை குறிவைப்பது வெட்கக்கேடானது. உங்களுக்கு பேச வேண்டுமென்றால், என்னை தாக்குங்கள். என்னால் சமாளிக்க முடியும்" என்று ஆவேசமாக கூறினார்.
 
மேலும், "ஹர்ஷித் ராணா தனது திறமையின் மூலமே அணியில் இடம்பெற்றுள்ளார். இது போன்ற இளம் வீரர்களை விமர்சிப்பதை நிறுத்துங்கள்" என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
கம்பீர் பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்ற பிறகு ஹர்ஷித் ராணாவுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்து வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

15 வயதில் துணைக் கேப்டன்… ரஞ்சிக் கோப்பை தொடரில் சாதனை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos