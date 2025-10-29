முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






350 மீட்டர் உயரத்தில் கால்பந்து மைதானம்.. சவுதி அரேபியாவின் சாதனை திட்டம்..!

Advertiesment
கால்பந்து திடல்

Siva

, புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (08:06 IST)
சவுதி அரேபியா தனது தொலைநோக்கு திட்டமான 'விஷன் 2030'-இன் கீழ், உலகிலேயே மிகவும் உயரமான கால்பந்து மைதானத்தைக் கட்ட திட்டமிட்டுள்ளது.
 
நியோம் பகுதியில் அமையவிருக்கும் இந்த திடல், 350 மீட்டர் உயரத்தில் கட்டப்பட்டு, உலகின் மிக உயரமான மைதானம் என்ற சாதனையை படைக்கும்.  'நியோம் ஸ்டேடியம்' என பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த அரங்கில் 46,000 பார்வையாளர்கள் அமர முடியும்.
 
இது சூரிய சக்தி மற்றும் காற்றாலை மின்சக்தியை பயன்படுத்தி இயக்கப்படவுள்ளதால், சுற்றுச்சூழல் நட்பு அம்சங்களை கொண்டுள்ளது. 2027-இல் பணிகள் துவங்கி, 2032-க்குள் கட்டி முடிக்கப்பட உள்ள இந்த மைதானம், 2034 பிஃபா உலகக்கோப்பை போட்டிகளை நடத்தும் இலக்குடன் வடிவமைக்கப்பட்டு வருகிறது.
 
எண்ணெய் வளத்தை தாண்டி, உலகளாவிய சுற்றுலா மற்றும் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் சவுதியின் 'விஷன் 2030' திட்டத்தில், இந்த வானளாவிய கால்பந்துத்திடல் ஒரு முக்கிய பகுதியாக அமையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு என்ன ஆச்சு? இப்போது எப்படி இருக்கிறார்? சூர்யகுமார் யாதவ் தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos