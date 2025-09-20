முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தியா எங்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தினால் சவுதி அரேபியா எங்களுக்கு உதவும்: பாகிஸ்தான் அமைச்சர்.

Advertiesment
இந்தியா

Mahendran

, சனி, 20 செப்டம்பர் 2025 (17:03 IST)
பஹல்காம் தாக்குதல் மற்றும் 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' மோதலுக்கு பிறகு இந்தியா - பாகிஸ்தான் இடையே பதற்றம் அதிகரித்துள்ள நிலையில், பாகிஸ்தான் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கவாஜா ஆசிஃப், இந்தியாவுடன் போர் ஏற்பட்டால் சவுதி அரேபியா தங்களுக்கு உதவும் என்று அறிவித்துள்ளார்.
 
பாகிஸ்தான் மற்றும் சவுதி அரேபியா இடையே அண்மையில் கையெழுத்தான ஒப்பந்தப்படி, ஒரு நாட்டின் மீதான தாக்குதல் மற்றொரு நாட்டின் மீதான தாக்குதலாக கருதப்படும் என்றும், இந்த ஒப்பந்தம் நேட்டோ அமைப்பின் கூட்டுப் பாதுகாப்புப் பிரிவு 5-ஐ ஒத்திருப்பதாக அமைச்சர் கவாஜா தெரிவித்துள்ளார்.
 
இந்தியா பாகிஸ்தான் மீது தாக்குதல் நடத்தினால், சவுதி அரேபியா தங்களுக்கு ஆதரவாக வரும் என்றும், இது இந்தியாவிற்கு பெரும் சவாலாக அமையும் என்றும் பாகிஸ்தான் எதிர்பார்க்கிறது.
 
இந்த அறிவிப்பு தென் ஆசியப் பிராந்தியத்தில் பதற்றத்தை மேலும் அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எச்-1பி விசா கட்டண உயர்வு: அமேசான், டிசிஎஸ் உள்ளிட்ட நிறுவனங்களுக்கு பெரும் பாதிப்பு?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos