முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சஞ்சு சாம்சனுக்கு பேட்டிங்கில் எந்த இடம்? குழப்பத்தில் கிரிக்கெட் ரசிகர்கள்..!

Advertiesment
Sanju Samson

Mahendran

, வெள்ளி, 22 ஆகஸ்ட் 2025 (12:17 IST)
சுப்மன் கில் ஆசிய கோப்பைக்கான துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்ட நிலையில், சாம்சனின் பேட்டிங் நிலைப்பாடு குறித்த விவாதங்கள் அதிக அளவில் எழுந்துள்ளன. சாம்சன் தனக்கு பிடித்தமான பேட்டிங் இடத்தை வினோப் மனோகரன் மற்றும் ஜோபின் ஜோபி ஆகியோருக்கு விட்டுக்கொடுத்து, மத்திய வரிசையில் விளையாடினார். இது, அவரது ரசிகர்கள் மத்தியில் புதிய எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஆசியக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியில், திலக் வர்மா 3-வது இடத்திலும், கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 4-வது இடத்திலும் களமிறங்குவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மற்றொரு தொடக்க ஆட்டக்காரராக அபிஷேக் சர்மா உறுதியாகியுள்ள நிலையில், இரண்டாவது தொடக்க ஆட்டக்காரர் இடத்திற்கு பலத்த போட்டி நிலவுகிறது. இங்கிலாந்து தொடரில் அபாரமாக விளையாடியதன் மூலம் சுப்மன் கில், தனக்கான இடத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டுள்ளார்.
 
இந்திய அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின்,  "சுப்மன் கில் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்ட பிறகு, சஞ்சு சாம்சனின் இடம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. கில் அணியில் இடம்பிடிப்பது உறுதியானதால், சஞ்சு சாம்சனின் வாய்ப்பு குறைவு. கில்லை அணியில் சேர்த்தால், அவர் 3-ஆம் இடத்தில் விளையாட வேண்டியிருக்கும். சஞ்சு தொடக்க ஆட்டக்காரராக களம் இறங்க வாய்ப்பு இருந்தாலும், அதுவும் நடக்காது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அக்ஸர் படேல் என்ன தப்பு செஞ்சார்?... அவருக்கு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் –முன்னாள் வீரர் ஆதங்கம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos