முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மகளிர் உலக கோப்பை கிரிக்கெட்.. இந்தியா 3வது இடம்.. ஒரு வெற்றி கூட பெறாமல் கடைசி இடத்தில் பாகிஸ்தான்..!

Advertiesment
பாகிஸ்தான் மகளிர் அணி

Mahendran

, வியாழன், 9 அக்டோபர் 2025 (13:52 IST)
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை 2025 கிரிக்கெட் தொடரில், பாகிஸ்தான் அணி தான் விளையாடிய முதல் 3 போட்டிகளிலும் தோல்வியடைந்து, புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. 
 
தொடர் முழுவதும் பாகிஸ்தான் மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது. நேற்று  நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான போட்டியில், பந்துவீச்சில் 7 விக்கெட்டுகளை எடுத்தும், ஆஸ்திரேலியா 221 ரன்களை எடுக்க அனுமதித்தது. 
 
பின்னர், 222 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய பாகிஸ்தான், வெறும் 114 ரன்களுக்கு சுருண்டு படுதோல்வி அடைந்தது. தற்போது வரை மூன்று போட்டிகளில் விளையாடி பூஜ்ஜியம் புள்ளிகளுடன் இருக்கும் பாகிஸ்தான், நிகர ரன் ரேட்டிலும் மிகவும் பின்தங்கியுள்ளது. 
 
அரையிறுதிக்குத் தகுதி பெற வேண்டுமானால், 8 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில், இனி எஞ்சியுள்ள 4 போட்டிகளிலும் கட்டாயம் வெற்றி பெற வேண்டிய நெருக்கடிக்கு பாகிஸ்தான் ஆளாகியுள்ளது.
 
இந்த நிலையில் இந்திய மகளிர் அணி 2 போட்டிகளில் விளையாடி இரண்டிலும் வெற்றி பெற்று 4 புள்ளிகளுடன் 3வது இடத்தில் உள்ளது. முதலிடத்தில் ஆஸ்திரேலியா, இரண்டாம் இடத்தில் இங்கிலாந்து அணிகள் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

58 கோடி தர்றோம்…ஆஸி அணியில் இருந்து ஓய்வு பெறுங்க… பேட் கம்மின்ஸுக்கு ஆஃபர் கொடுத்த ஐபிஎல் அணி!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos