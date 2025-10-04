முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டிக்ளேர் செய்த இந்தியா.. 5 விக்கெட்டை இழந்து தோல்வியின் விளிம்பில் மே.இ.தீவுகள்.. இன்னிங்ஸ் வெற்றியா?

Advertiesment
இந்தியா

Mahendran

, சனி, 4 அக்டோபர் 2025 (11:34 IST)
இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய அணி டிக்ளேர் செய்த நிலையில், மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தோல்வியின் விளிம்பில் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
 
இந்த போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் 162 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்த மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி, இந்திய அணியின் ஸ்கோரை கட்டுப்படுத்தத் தவறிவிட்டது. இந்திய அணி, முதல் இன்னிங்ஸில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 448 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், டிக்ளேர் செய்தது. இதில் கே.எல்.ராகுல், துருவ் ஜூரல், ஜடேஜா ஆகியோர் சதம் அடித்திருந்தனர்.
 
தற்போது மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸை விளையாடி வருகிறது. அந்த அணி வெறும் 66 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில், இன்னும் 220 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது.
 
இந்திய அணியின் சார்பில் ரவீந்திர ஜடேஜா அபாரமாக பந்துவீசி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். முகமது சிராஜ் மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை வீழ்த்தியுள்ளனர். மீதமுள்ள ஐந்து விக்கெட்டுகளை இந்திய அணி விரைந்து வீழ்த்திவிட்டால், இன்னிங்ஸ் வெற்றி பெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

டெஸ்ட் போட்டிகளில் முக்கிய சாதனைகளில் தோனியை முந்திய ஜடேஜா!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos