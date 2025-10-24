முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






டி 20 தொடரில் களமிறங்கும் மேக்ஸ்வெல்.. இந்திய அணிக்கு பெரும் சவாலா?

Advertiesment
கிளென் மேக்ஸ்வெல்

Siva

, வெள்ளி, 24 அக்டோபர் 2025 (17:57 IST)
ஆஸ்திரேலியாவிற்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, ஒருநாள் தொடரை முடித்த பிறகு, வரும் அக்டோபர் 29 முதல் தொடங்கும் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் பங்கேற்கிறது.
 
இந்த தொடருக்காக, காயம் காரணமாக ஓய்வில் இருந்த அதிரடி ஆல்ரவுண்டர் கிளென் மேக்ஸ்வெல், ஆஸ்திரேலிய அணியில் மீண்டும் இணைந்துள்ளார். நியூசிலாந்து தொடருக்கு முன்னதாக ஏற்பட்ட கை விரல் எலும்பு முறிவிலிருந்து அவர் குணமடைந்துள்ளார்.
 
மேக்ஸ்வெல்லுடன், 20 வயது இளம் வீரரான மாலி பியர்டுமேனும் அணியில் இடம்பிடித்துள்ளார். இவர் 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான உலகக்கோப்பையை வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணியில் அங்கம் வகித்தவர்.
 
வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஷ் ஹேசில்வுட் முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும், ஆல்ரவுண்டர் சீன் அப்பாட் முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் மட்டுமே விளையாடுவார்கள். மேக்ஸ்வெல்லின் வருகை, டி20 தொடரில் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு மிகப்பெரிய பலம் சேர்க்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விற்பனைக்கு வருகிறது பெங்களூரு ஐபிஎல் அணி.. 6 நிறுவனங்கள் போட்டா போட்டி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos