முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






முத்தரப்பு டி20 தொடர் உறுதி: ஆப்கானிஸ்தானுக்குப் பதில் மாற்று அணி தேடும் பாகிஸ்தான்

Advertiesment
முத்தரப்பு டி20 தொடர்

Mahendran

, சனி, 18 அக்டோபர் 2025 (15:22 IST)
முத்தரப்பு டி20 தொடரில் இருந்து ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி விலகிய நிலையிலும், பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் திட்டமிட்டபடி முத்தரப்பு டி20 தொடரை நவம்பர் 17 முதல் 29 வரை லாஹூரில் நடத்த உறுதி செய்துள்ளது. இந்த தொடரில் இலங்கை பங்கேற்கும் நிலையில் இன்னொரு அணியை பாகிஸ்தான் தேடி வருகிறது.
 
பாகிஸ்தானின் வான்வழி தாக்குதலில் மூன்று  ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் உயிரிழந்ததை காரணம் காட்டி, ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் இந்த தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளது.
 
மாற்று அணியை சேர்ப்பதற்காக மற்ற கிரிக்கெட் வாரியங்களுடன் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருகிறது. ஒரு டெஸ்ட் அந்தஸ்து பெற்ற நாட்டை அழைப்பதே முதல் நோக்கம். அதே சமயம், நேபாளம், ஐக்கிய அரபு அமீரகம் போன்ற இணை உறுப்பினர் அணிகளையும் மாற்றுப் பட்டியலில் பரிசீலித்து வருகின்றனர்.
 
இந்த தொடருக்கு முன்னதாக, பாகிஸ்தான் நவம்பர் 11 முதல் 15 வரை இலங்கையுடன் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட இருதரப்பு டி20 தொடரையும் நடத்துகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பாகிஸ்தான் தாக்குதலில் 3 ஆப்கன் கிரிக்கெட் வீரர்கள் பலி.. முத்தரப்பு தொடரில் இருந்து விலகல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos