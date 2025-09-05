முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






முதல் 5 போட்டிகளிலும் 50+ ரன்கள் அடித்த உலகின் முதல் வீரர்.. புதிய உலக சாதனை..!

Advertiesment
மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கி

Siva

, வெள்ளி, 5 செப்டம்பர் 2025 (08:04 IST)
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் இளம் வீரரான மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கி ஒரு புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
 
தனது சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையின் முதல் ஐந்து போட்டிகளிலும், தொடர்ச்சியாக 50+ ரன்கள் அடித்து இவர் இந்த சாதனையை எட்டியுள்ளார்.
 
அவர் அடித்த ரன்கள் விவரம்:
 
நியூசிலாந்துக்கு எதிராக (லஹோர்): 150
 
பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக (கராச்சி): 83
 
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக (கெய்ர்ன்ஸ்): 57
 
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக (கெய்ர்ன்ஸ்): 88
 
இங்கிலாந்துக்கு எதிராக (லார்ட்ஸ்): 85
 
இதன் மூலம், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில், முதல் ஐந்து போட்டிகளிலும் 50 ரன்களுக்கு மேல் அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையை மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கி பெற்றுள்ளார். இந்த உலக சாதனைக்காக அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தோனியின் அந்த குணம் என்னைப் பிரமிக்கவைக்கிறது… குட்டி ABD கருத்து!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos