முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் விளையாட வாருங்கள்.. அஸ்வினுக்கு ஆஸ்திரேலியா அழைப்பு..!

Advertiesment
ஆர். அஸ்வின்

Mahendran

, புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (18:52 IST)
இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் விளையாட இருக்கிறார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற அஸ்வினுக்கு, கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா அழைப்பு விடுத்திருப்பதாக ஆங்கில ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
 
கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவின் சிஇஓ டாட் கிரீன்பெர்க், அஸ்வின் போன்ற ஒரு சாம்பியன் வீரர் பிக் பாஷ் லீக் தொடருக்கு வந்தால் அது தங்கள் அணிக்கு மிகவும் மதிப்பு மிக்கதாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளார்.
 
மேலும், அஸ்வின் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வருவது தங்களுக்கு பெரும் வரவேற்பாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
முன்னதாக, அஸ்வின் இங்கிலாந்தின் 'தி ஹன்ட்ரெட்' மற்றும் துபாயின் 'ஐஎல்டி20' ஆகிய வெளிநாட்டு லீக் தொடர்களிலும் விளையாட ஆர்வம் காட்டி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின. அஸ்வின் இதுவரை 333 டி20 போட்டிகளில் 317 விக்கெட்டுகளையும், 1,233 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இங்கிலாந்தில் இருந்துகொண்டு யோயோ டெஸ்ட்டில் கலந்துகொண்ட கோலி.. கிளம்பிய சர்ச்சை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos