பும்ரா இல்லாத போட்டிகளில் எல்லாம் இந்தியா வெற்றி பெறுகிறதா? சச்சின் சொல்வது என்ன?

சச்சின்

Siva

, வியாழன், 7 ஆகஸ்ட் 2025 (12:27 IST)
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ரா இல்லாத போட்டிகளில் இந்தியா வெற்றி பெறுவதாக சிலர் விமர்சனம் செய்த நிலையில், சச்சின் டெண்டுல்கர் அந்த விமர்சனங்களுக்கு காட்டமாக பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
 
சமீப காலமாக, பும்ராவின் விக்கெட்டுகள் மற்றும் அவரது ஃபார்ம் குறித்து சில விவாதங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் எழுந்தன. இந்த விமர்சனங்களுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக சச்சின் ஒரு முக்கியமான கருத்தைப் பதிவு செய்துள்ளார்.
 
"இந்திய நட்சத்திர பந்து வீச்சாளர் பும்ரா இல்லாத டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்தியா வெற்றி பெறுவது என்பது உண்மையில் தற்செயலான ஒன்று," என்று சச்சின் கூறியுள்ளார். அவரது இந்தக் கருத்து, பும்ரா இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு எவ்வளவு முக்கியமானவர் என்பதைத் தெளிவாக உணர்த்துகிறது. பும்ரா அணியில் இருக்கும்போது, அவர் எதிரணி வீரர்களுக்கு ஒரு தொடர்ச்சியான அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறார்.
 
அவருடைய தனித்துவமான பந்துவீச்சு பாணி மற்றும் துல்லியமான யார்க்கர்கள், எந்தவொரு கடினமான களத்திலும் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தும் வல்லமை கொண்டவை. அவர் இல்லாத சமயங்களில், எதிரணி பேட்ஸ்மேன்கள் சற்று நிம்மதியாக விளையாட வாய்ப்புள்ளது.
 
அணியில் ஒரு முக்கிய வீரரின் பங்களிப்பு இல்லாமல் கிடைக்கும் வெற்றி, சில நேரங்களில் அதிர்ஷ்டத்தினால் கூட இருக்கலாம் என்பதை சச்சின் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
 
சச்சினின் இந்த பதிலடி, பும்ராவின் திறமையையும், இந்திய அணியில் அவரது முக்கியத்துவத்தையும் மீண்டும் ஒருமுறை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. 
 
