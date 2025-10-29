முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டி.. டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா எடுத்த முடிவு..!

அணி விவரம்

Siva

, புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (13:43 IST)
இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20 போட்டி இன்று தொடங்க இருக்கும் நிலையில் இன்றைய போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ளது.
 
இதனை அடுத்து இந்திய அணி இன்னும் சில நிமிடங்களில் பேட்டிங் செய்ய காலத்தில் இறங்க போகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்றைய போட்டியில் இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா அணியில் விளையாட இருக்கும் வீரர்கள் குறித்த முழு தகவல்கள் இதோ:
 
ஆஸ்திரேலியா அணி
 
டிராவிஸ் ஹெட்
 
மிட்செல் மார்ஷ் 
 
ஜோஷ் இங்லிஸ்  
 
டிம் டேவிட்
 
மிட்செல் ஓவன்
 
மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ்
 
ஜோஷ் பிலிப்
 
சேவியர் பார்ட்லெட்
 
நாதன் எல்லிஸ்
 
மேத்யூ குஹ்னெமன்
 
ஜோஷ் ஹேசில்வுட்
 
இந்தியா அணி
 
அபிஷேக் ஷர்மா
 
சுப்மன் கில்
 
திலக் வர்மா
 
சூர்யகுமார் யாதவ் 
 
சஞ்சு சாம்சன் 
 
ஹர்ஷித் ராணா
 
சிவம் துபே
 
அக்சர் படேல்
 
குல்தீப் யாதவ்
 
வருண் சக்கரவர்த்தி
 
ஜஸ்பிரித் பும்ரா
 
 
