முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2வது இன்னிங்ஸிலும் 153 ரன்களுக்கு தென்னாப்பிரிக்கா ஆல்-அவுட்.. இந்தியாவுக்கு டார்கெட் எவ்வளவு?

Advertiesment
இந்தியா

Siva

, ஞாயிறு, 16 நவம்பர் 2025 (11:07 IST)
இந்தியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான டெஸ்ட் போட்டியில், தென் ஆப்பிரிக்கா அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 159 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆன நிலையில், இரண்டாவது இன்னிங்ஸிலும் 153 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகி உள்ளது.
 
இந்தியா தனது முதல் இன்னிங்ஸில் 189 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், தற்போது இந்தியா வெற்றி பெற 124 ரன்கள் எடுக்க வேண்டும் என்ற நிலையில் உள்ளது. தற்போது இந்திய அணி களத்தில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் விளையாடி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால் முதல் ஓவரிலேயே ஜெய்ஸ்வால் ரன் ஏதும் எடுக்காமல் அவுட் ஆனார்.
 
முதல் இன்னிங்ஸில் பும்ரா அபாரமாக பந்துவீசிய நிலையில், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஜடேஜா அபாரமாக பந்துவீசி 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார். 
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முதல் டெஸ்ட்டில் இருந்து ஷுப்மன் கில் திடீர் விலகல்: கேப்டன் யார்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos