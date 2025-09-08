முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
415 ரன்கள் இலக்கு கொடுத்த இங்கிலாந்து.. வெறும் 72 ரன்களில் ஆல்-அவுட் ஆன தெ.ஆப்பிரிக்கா..!

கிரிக்கெட்

Siva

, திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (08:28 IST)
இங்கிலாந்து மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான ஒரு நாள் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இங்கிலாந்து அணி, தென் ஆப்பிரிக்க பந்துவீச்சாளர்களை திணறடித்து, ஐந்து விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 414 ரன்கள் என்ற பிரம்மாண்ட ஸ்கோரை எட்டியது. ஜோ ரூட் மற்றும் பெத்தலா இருவரும் அபாரமாக விளையாடி சதம் அடித்து அணியின் ரன் எண்ணிக்கையை உயர்த்தினர். அதேபோல், ஸ்மித் மற்றும் பட்லர் தலா 62 ரன்கள் அடித்து, அணியின் வெற்றிக்கு பெரிதும் உதவினர்.
 
415 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி தென் ஆப்பிரிக்க அணி விளையாட தொடங்கியது. ஆனால், இங்கிலாந்தின் சிறப்பான பந்துவீச்சால், தென் ஆப்பிரிக்க பேட்ஸ்மேன்கள் தொடக்கம் முதலே விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். தென் ஆப்பிரிக்க அணி வெறும் 72 ரன்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து, 342 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்தது. இங்கிலாந்து அணியின் ஆர்ச்சர் அபாரமாக பந்துவீசி நான்கு விக்கெட்டுகளையும், ரஷீத் மூன்று விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி, தென் ஆப்பிரிக்க பேட்டிங் வரிசையை சிதைத்தனர்.
 
இந்த போட்டியில் தோல்வி அடைந்தபோதிலும், தென் ஆப்பிரிக்கா அணி இந்த தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் வென்றுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இது தென் ஆப்பிரிக்க ரசிகர்களுக்கு ஆறுதல் அளித்தது. இங்கிலாந்து அணி இந்த போட்டியில் பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்றிருந்தாலும், தொடரை இழந்தது அவர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளிப்பதாக இருந்தது.
 
Edited by Siva

