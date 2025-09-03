முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நேற்று சஸ்பெண்ட் ஆன கவிதா இன்று கட்சியில் இருந்து விலகல்.. தெலுங்கானா அரசியலில் பரபரப்பு..!

Advertiesment
கவிதா

Siva

, புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (18:35 IST)
தெலுங்கானா முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவின் மகள் கவிதா, தான் சார்ந்த பாரத் ராஷ்டிர சமிதி கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார். கட்சிக்கு எதிராக செயல்படுவதாக கூறி, சந்திரசேகர ராவ் நேற்று அவரை கட்சியில் இருந்து நீக்கிய நிலையில், இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.
 
கட்சிக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதால், கவிதாவை நேற்று சந்திரசேகர ராவ் கட்சியில் இருந்து நீக்கியதாக கூறப்பட்டது. இதனை தொடர்ந்து, இன்று  கவிதா தான் கட்சியில் இருந்து விலகுவதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்தார்.
 
மேலும், தெலுங்கானா சட்டமன்ற மேலவை உறுப்பினர் பதவியையும் ராஜினாமா செய்ய இருப்பதாக அவர் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
 
கவிதாவின் இந்த முடிவு, தெலுங்கானா அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிகழ்வு, குடும்பத்திற்குள் ஏற்பட்ட அரசியல் பிளவு அல்லது கட்சிக்குள் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடுகளின் விளைவாக இருக்கலாம் என அரசியல் விமர்சகர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அண்ணாமலை போட்டியில்லை.. என்ன காரணம்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos