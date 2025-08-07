பி.சி.சி.ஐ-க்கு தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்திலிருந்து விலக்கு.. புதிய மசோதாவால் பரபரப்பு..!

தேசிய விளையாட்டு நிர்வாக மசோதாவில் அரசாங்கம் சில திருத்தங்களை செய்துள்ளதால், இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் வரம்பிலிருந்து விலக்கு பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. இந்த மசோதா தற்போது நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஜூலை 23 அன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட இந்த மசோதாவில் கொண்டுவரப்பட்ட திருத்தங்களின்படி, "அரசின் மானியங்கள் மற்றும் உதவிகள்" மூலம் செயல்படும் விளையாட்டு கூட்டமைப்புகள் மட்டுமே தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ் வரும்.
இந்த புதிய மாற்றங்கள், அரசின் நிதி உதவியை சாராமல் சுயேச்சையாக செயல்படும் பி.சி.சி.ஐ.-க்கு தகவல் அறியும் உரிமைச் சட்டத்திலிருந்து விலக்கு அளிக்கும்.
பி.சி.சி.ஐ. ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பாகவே செயல்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும், மக்களவையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தேசிய விளையாட்டு நிர்வாக மசோதா, இந்திய கிரிக்கெட் வாரியத்தை தேசிய விளையாட்டு வாரியத்தின் வரம்பிற்குள் கொண்டுவர முயன்றது. இந்த மசோதா, தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்புகளின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்தி, அதிக வெளிப்படைத்தன்மையை கொண்டுவரும் நோக்கத்தில் உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால், புதிய மாற்றங்களின்படி, பி.சி.சி.ஐ. தொடர்ந்து ஒரு தன்னாட்சி அமைப்பாகவே செயல்படும். ஆனாலும், மற்ற தேசிய விளையாட்டு கூட்டமைப்புகளை போலவே, பி.சி.சி.ஐ.-யின் சர்ச்சைகளும் தேசிய விளையாட்டு தீர்ப்பாயத்தால் கையாளப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.