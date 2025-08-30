முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடி கட்டணம் உயர்வு.. ரூ.70 முதல் ரூ.395 அதிகம் என தகவல்..!

Vikravandi

Mahendran

, சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025 (15:27 IST)
விக்கிரவாண்டி சுங்கச்சாவடியில் வரும் செப்டம்பர் 1 முதல் சுங்கச்சாவடி கட்டணம் அதிகரிக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வு, தினமும் அந்த சாலையை பயன்படுத்தும் வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
புதிய கட்டண விவரங்கள்:
 
செப்டம்பர் 1, 2025 முதல் ஆகஸ்ட் 31, 2026 வரை அமலுக்கு வரும் புதிய கட்டண விவரங்கள் பின்வருமாறு:
 
கார் / இலகு ரக வாகனம்: ஒற்றை பயணக் கட்டணத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை (ரூ.105), ஆனால் மாதாந்திர பாஸ் கட்டணம் ரூ.3,100-லிருந்து ரூ.3,170 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
 
இலகுரக வர்த்தக வாகனங்கள்: ஒருநாள் பயணத்திற்கு ரூ.180-லிருந்து ரூ.185 ஆகவும், மாதக் கட்டணம் ரூ.5,420-லிருந்து ரூ.5,545 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.
 
டிரக் / பேருந்து: ஒருநாள் பயணக் கட்டணம் ரூ.360-லிருந்து ரூ.370 ஆகவும், மாதக் கட்டணம் ரூ.10,845-லிருந்து ரூ.11,085 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.
 
பல அச்சு வாகனங்கள்: ஒருநாள் பயணக் கட்டணம் ரூ.580-லிருந்து ரூ.595 ஆகவும், மாதக் கட்டணம் ரூ.17,425-லிருந்து ரூ.17,820 ஆகவும் உயர்ந்துள்ளது.
 
இந்த கட்டண உயர்வு காரணமாக  அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையிலும் எதிரொலிக்கக்கூடும் என பொதுமக்கள் அச்சம் தெரிவிக்கின்றனர். இந்த சுங்கச்சாவடி, தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஒரு முக்கிய போக்குவரத்துப் பகுதியாக இருப்பதால், இதன் தாக்கம் மிகப்பெரியதாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 


