முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய் பேசுவதை கண்டுகொள்ளாதீர்.. தொண்டர்களுக்கு ஈபிஎஸ் அறிவுறுத்தல்..!

Advertiesment
AIADMK

Mahendran

, சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025 (15:21 IST)
புதிதாக அரசியல் கட்சி தொடங்கியுள்ள நடிகர் விஜய்யின் பேச்சுக்களை பெரிதாக கண்டுகொள்ள வேண்டாம் என்று அ.தி.மு.க. பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
கட்சிக் கூட்டத்தில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி ஒரு புதிய கட்சி தனது வளர்ச்சிக்காக பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிவிக்கும் என்பதால், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் பேசுவதை அ.தி.மு.க.வினர் கண்டுகொள்ள தேவையில்லை எனக் கூறியுள்ளார். 
 
விஜய்யின் பேச்சுகளுக்கு பதிலடி கொடுப்பதன் மூலம் அவருக்கு தேவையற்ற விளம்பரத்தை கொடுக்க வேண்டாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
அதிமுக தொண்டர்களுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கூறிய இந்த அறிவுரை, தமிழக அரசியலில் அ.தி.மு.க.வின் நிலைப்பாட்டில் ஒரு நிதானமான அணுகுமுறையை காட்டுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உலகிலேயே மிக சுவையான பீர்! இந்திய பீர் வகைக்கு கிடைத்த உலகளாவிய விருது!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos