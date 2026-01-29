முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நான் எம்.பி ஆவது முக்கியமல்ல!.. எல்லாம் உங்களுக்காகதான்!.. விஜய பிரபாகரன் ஃபீலிங்!...

Advertiesment
vijaya prabakaran

BALA

, வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (12:56 IST)
விஜயகாந்த் மறைவிற்குப் பின் தேமுதிக அவரின் மனைவி பிரேமலதா வழிநடத்தி வருகிறார்.. மேலும் விஜயகாந்தின் மகன் விஜய பிரபாகரனும் தேமுதிகவில் முக்கிய பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.. எனவே அவரும் தனது அம்மா பிரேமலதாவுடன் இணைந்து கட்சியை வழிநடத்தி வருகிறார்.. தேமுதிக நிர்வாகிகள் இல்ல திருமண விழா, மற்றும் பொதுக்கூட்டம் உள்ளிட்ட பல நிகழ்ச்சிகளுக்கும் பிரேமலதாவும், விஜய பிரபாகரனும் செல்கிறார்கள். தேமுதிகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் கட்சிதான் தேர்தலில் வெற்றி பெறும் எனவும் அவர்கள் இருவரும் தொடர்ந்து சொல்லி வருகிறார்கள்.

202 சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவுடன் தேமுதிக கூட்டணி வைத்த போது  விருதுநகர் தொகுதியில் போட்டியிட்ட விஜய பிரபாகரன் தோல்வியடைந்தார்.. ஆனால் திமுக திட்டமிட்டு அவரை தோல்வியடைய வைத்ததாக அப்போது பிரேமலதா குற்றம் சாட்டினர்..
தற்போது 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்காக கூட்டணி வைக்கும் அரசியல் கட்சியிடம் மகனுக்கு ஒரு எம்.பி சீட் வாங்கி விட வேண்டும் என்பதில் பிரேமலதா உறுதியாக இருக்கிறார்.. அது நடக்குமா என்பது தெரியவில்லை. அதிமுக, திமுக என இரு கட்சியிடமும் தேமுதிக கூட்டணிக்காக பேச்சுவார்த்தையை நடத்தி வருகிறது.

இந்நிலையில், தேமுதிக நிர்வாகி கூட்டத்தில் பேசிய விஜய பிரபாகரன் ‘நான் எம்எல்ஏ, எம்பி ஆவது முக்கியமல்ல.. என் அம்மா ஆவது முக்கியமல்ல.. இந்த கட்சிக்காக உழைத்த நீங்கள் கவுன்சிலர், எம்எல்ஏ, எம்பி ஆகணும்,, உங்களுக்காகத்தான் நாங்கள் கட்சிக்கு வந்திருக்கிறோம்’ என்ன பேசியிருக்கிறார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இனிமே அதை பேச மாட்டோம்!. கனிமொழியிடம் வாக்குறுதி கொடுத்த ராகுல்காந்தி!..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos