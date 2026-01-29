முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இனிமே அதை பேச மாட்டோம்!. கனிமொழியிடம் வாக்குறுதி கொடுத்த ராகுல்காந்தி!..

Advertiesment
rahul

BALA

, வியாழன், 29 ஜனவரி 2026 (12:23 IST)
கடந்த சில நாட்களாகவே தங்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் திமுக பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என காங்கிரஸில் உள்ள பிரவீன் சக்கரவர்த்தி, மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி உள்ளிட்ட பலரும் பேசதுவங்கிவிட்டனர். ஆனால் காங்கிரசுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க முடியாது என்பதில் திமுக உறுதியாக இருக்கிறது..

எனவே திமுகவில் காங்கிரஸ் கூட்டணி தொடருமா என்கிற கேள்வியும் எழுந்தது. இந்நிலையில்தான் நேற்று டெல்லி சென்ற கனிமொழி எம்பி காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தியை சந்தித்து பேசினார்.. அப்போது அவர் விரிவாக பல விஷயங்களையும் ராகுலிடம் பேசியிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.

குறிப்பாக தமிழகத்தில் கூட்டணி கூட்டணி ஆட்சி என்பதை எப்போதும் தமிழக மக்கள் ஏற்றுக் கொண்டதில்லை.. தமிழகத்தில் இதுவரை அப்படி யாரும் கூட்டணி ஆட்சி நடத்தியதும் இல்லை.. இதற்கு முன் காங்கிரஸ் பல தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற போதும் கூட கூட்டணி ஆட்சி இங்கே நடக்கவில்லை..

அதோடு 2029 பாராளுமன்ற தேர்தலில் உங்களை பிரதமராககவே நாங்கள் முயற்சி செய்து வருகிறோம்.. அதற்கான பணிகளை நாங்கள் செய்து வருகிறோம்.. எனவே நீங்கள் ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும்’ என கனிமொழி சொல்ல ராகுலும் அதை மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்றுக் கொண்டாராம்.. அதோடு ‘இனிமேல் ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு’ என்கிற கருத்தை பேச மாட்டோம் எனவும் அவர் கனிமொழியிடம் சொன்னதாக தெரிகிறது.

அதேநேரம் சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிகமான தொகுதிகள், துணை சபாநாயகர் பதவி, வாரிய தலைவர் பதவிகள் மற்றும் உள்ளாட்சி தேர்தலில் அதிக தொகுதிகள் என்கிற சில கோரிக்கையை ராகுல் திமுகவிடம் வைத்திருப்பதாக தெரிகிறது.. இதைப்பற்றி திமுக ஆலோசனை செய்து காங்கிரஸுக்கு பதிலளிப்பார்கள் எனத் தெரிகிறது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

காதலிக்கக் கூடாது என கண்டித்த கல்லூரி முதல்வர்.. தற்கொலை செய்த மாணவி.. பெரும் பரபரப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos