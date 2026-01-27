கடைசி வரை சஸ்பென்ஸ் வைத்திருக்கும் ராமதாஸ் - பிரேமலதா.. எந்த கூட்டணியில் இணைவார்கள்?

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் களம் சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், பிரதான கட்சிகளான அதிமுக மற்றும் திமுக தங்களது கூட்டணிகளை இறுதி செய்யும் பணியில் மும்முரமாக உள்ளன. இருப்பினும், மாநிலத்தின் முக்கிய கட்சிகளான தேமுதிக மற்றும் ராமதாஸ் பாமக ஆகிய இரண்டு கட்சிகளும் இதுவரை தங்களது நிலைப்பாட்டை அறிவிக்காமல் சஸ்பென்ஸ் நீடிப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடந்த தேர்தல்களில் அதிமுக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்த தேமுதிக, இந்த முறை முதன்முதலாக திமுக கூட்டணிக்கு செல்லக்கூடும் என்று அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர். இதற்கான ரகசிய பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதாக தகவல்கள் கசிகின்றன. மறுபுறம், பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க வாய்ப்பில்லை என்றே பரவலாக பேசப்படுகிறது. ஆனாலும், அதிமுக அல்லது தவெக கூட்டணியில் பாமக இணையுமா என்பது இன்னும் மர்மமாகவே உள்ளது.
இரு கட்சிகளும் தங்களது செல்வாக்கை நிலைநாட்டவும், அதிக இடங்களை பெறவும் பேரம் பேசி வருவதால், கூட்டணி முடிவை அறிவிக்க கடைசி நிமிடம் வரை இழுத்தடிக்கின்றன. இந்த அரசியல் இழுபறி எப்போது முடிவுக்கு வரும்? தேமுதிக மற்றும் பாமகவின் முடிவு யாருக்கு சாதகமாக அமையும்? என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.