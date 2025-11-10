முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தவெக ஒரு அட்டைப்பெட்டி, காற்றடித்தால் பறந்துவிடும்: துணை முதல்வர் உதயநிதி விமர்சனம்.!

உதயநிதி ஸ்டாலின்

Siva

, திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (13:44 IST)
திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், தமிழக துணை முதல்வருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், நடிகர் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றி கழகத்தையும் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியையும் கடுமையாக தாக்கி பேசியுள்ளார்.
 
சென்னையில் நடந்த திமுக நிகழ்ச்சியில் பேசிய உதயநிதி, சிலர் எந்த சித்தாந்த அடித்தளமும் இல்லாமல் அரசியலுக்கு வருவதாக விமர்சித்தார். நடிகர் விஜய் கட்சியான த.வெ.க-வை, கண்காட்சியில் வைக்கப்பட்டிருக்கும் தாஜ்மஹால், ஈஃபிள் டவர் ஆகியவற்றின் அட்டை படிகளுடன் ஒப்பிட்டு பேசினார். "சின்னக் காற்று அடித்தால் போதும், அவை பறந்துவிடும்" என்று கூறி, அந்த கட்சிகளுக்கு உள்ளடக்கம் இல்லை என சாடினார்.
 
ஈபிஎஸ் மீது விமர்சனம் வைத்த உதயநிதி, நெருக்கடி காலத்தின்போது திமுக தலைவர் மு. கருணாநிதி கட்சியின் அடையாளத்தை தக்கவைக்க உறுதியாக நின்றதாகவும், ஆனால் அதிமுக தேசிய கட்சியை போல் தோற்றமளிக்க பெயரை மாற்றியதாகவும் கூறினார். "இதுதான் திமுகவுக்கும் அதிமுகவுக்கும் உள்ள வித்தியாசம். திமுகவை சித்தாந்தம் வழிநடத்துகிறது; ஈபிஎஸ்ஸை பயம்தான் வழிநடத்துகிறது" என்று குறிப்பிட்டார்.
 
Edited by Siva

