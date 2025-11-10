முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிறையா அல்லது பார்ட்டி ஹாலா? சிறை மற்றும் உதவி கண்காணிப்பாளர் பணிநீக்கம்..!

Advertiesment
பரப்பன அக்ரஹாரா சிறை

Siva

, திங்கள், 10 நவம்பர் 2025 (13:36 IST)
பெங்களூருவின் பரப்பன அக்ரஹாரா மத்திய சிறையில் கைதிகளுக்கு விஐபி வசதிகள் மற்றும் சட்டவிரோத செயல்பாடுகள் நடப்பது பற்றிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் வெளியான நிலையில், கர்நாடக அரசு மூத்த சிறை அதிகாரிகளை அதிரடியாக பதவி நீக்கம் செய்துள்ளது.
 
சிறை கண்காணிப்பாளர் மாஹெகெரி மற்றும் சிறை உதவி கண்காணிப்பாளர் அசோக் பஜந்த்ரி ஆகியோர் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். தலைமை சிறை கண்காணிப்பாளர் சுரேஷ் மாற்றப்பட்டுள்ளார்.
 
சமீபத்தில் வெளியான ஒரு வீடியோவில், ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள், தொடர் பாலியல் குற்றவாளி உமேஷ் ரெட்டி, நடிகர் தருண் உள்ளிட்ட உயர் பாதுகாப்புக் கைதிகள், மொபைல் போன் பயன்படுத்துதல், ஸ்மார்ட் டிவி பார்த்தல் மற்றும் சிறப்பு வசதிகளை அனுபவித்தல் போன்ற காட்சிகள் வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தின. மற்றொரு வீடியோவில் கைதிகள் "இரவு முழுவதும் பார்ட்டி" என கூச்சலிட்டு நடனமாடியதும் பதிவாகியுள்ளது.
 
"இதை அரசு ஒருபோதும் பொறுத்துக்கொள்ளாது. இது சிறையா அல்லது பார்ட்டி ஹாலா? என்று கர்நாடக உள்துறை அமைச்சர் ஜி. பரமேஸ்வரா கண்டனம் தெரிவித்தார். பொறுப்பான அதிகாரிகள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், இது அரசியல் ரீதியான நடவடிக்கை அல்ல என்றும் அவர் உறுதிப்படுத்தினார்.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அனைத்து பள்ளிகளிலும் ‘வந்தே மாதரம்’ பாடுவது கட்டாயம்: உபி முதல்வர் யோகி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos