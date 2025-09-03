முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சனாதனம் குறித்த பேச்சு.. மன்னிப்பு கேட்க முடியாது: உதயநிதி ஸ்டாலின்

Advertiesment
உதயநிதி ஸ்டாலின்

Siva

, புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (21:47 IST)
எனது பேச்சுகள் திரித்து, எனக்கு எதிராக ஒரு தவறான தகவல் பரப்புரையாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன" என்று தமிழக துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். 
 
அனைவரும் சமமாக பிறந்தவர்கள், பிறப்பால் யாரும் உயர்ந்தவர் அல்லது தாழ்ந்தவர் என்று அழைக்கப்பட முடியாது" என்பதே தனது பேச்சின் முக்கிய நோக்கம் என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் விளக்கினார்.
 
"சனாதன தர்மம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும்" என்ற தனது பேச்சுகள், "இனப்படுகொலைக்கு அழைப்பு விடுப்பது" போல் திரிக்கப்பட்டு, தவறாக பரப்பப்படுவதாக அவர் குற்றம் சாட்டினார்.
 
தனது தலைக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் விலை வைத்ததாக ஒரு சாமியார் கூறியதையும் உதயநிதி ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டார். இதுபோன்ற மிரட்டல்கள் தன்னை அச்சுறுத்தாது என்றும், தான் பேசிய கருத்தில் உறுதியாக இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
 
உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது பேச்சிற்காக மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் என்றும், தனது கருத்தில் உறுதியாக இருப்பதாகவும் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

டிரம்ப்பின் ஈகோ, இந்தியாவுடனான உறவை அழிக்க அனுமதிக்க கூடாது: அமெரிக்க எம்பி எச்சரிக்கை

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos