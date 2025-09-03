முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
ஆன்லைன் டிக்கெட் விற்பனையை அரசே கையாள வேண்டும்.. தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை..!

திரைப்படம்

Mahendran

, புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (20:57 IST)
திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் சார்பில், துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினை சந்தித்து, திரையரங்குகளில் டிக்கெட் வழங்கும் முறையை தமிழக அரசே கணினிமயமாக்கி, 'ஆன்லைன் டிக்கெட் சென்ட்ரலைஸ்டு சர்வர்'  ஒன்றை அமைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
 
தமிழ் திரைப்படத் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் கோரிக்கை, திரையரங்கு உரிமையாளர்கள் மற்றும் தயாரிப்பாளர்களுக்கு இடையேயான டிக்கெட் விற்பனை தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்குத் தீர்வு காணும் முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த புதிய அமைப்பு அமல்படுத்தப்பட்டால், டிக்கெட் விற்பனையில் வெளிப்படைத்தன்மை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து திரையரங்குகளிலும் டிக்கெட் விற்பனை ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட சர்வர் மூலம் நடைபெறும். இது டிக்கெட் விற்பனையில் ஏற்படும் முறைகேடுகளை தடுக்க உதவும்.
 
தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் கோரிக்கையின்படி, இந்த ஆன்லைன் டிக்கெட் விற்பனை முறையை அரசே நிர்வகிக்க வேண்டும். இதன் மூலம், டிக்கெட் கட்டணங்கள், வரி வருவாய் மற்றும் திரையரங்குகளின் உண்மையான வசூல் ஆகியவை வெளிப்படையாக இருக்கும்.
 
இந்த கோரிக்கை குறித்து, துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பரிசீலித்து வருவதாகவும், விரைவில் இது குறித்து நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது.
 
