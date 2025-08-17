முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாவம் திருமாவளவன்.. சேரக்கூடாத இடத்தில் சேர்ந்துவிட்டார்! - வருந்திய எடப்பாடி பழனிசாமி!

Advertiesment
Thirumavalavan

Prasanth K

, ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025 (11:18 IST)

திமுகவின் ஆட்சியில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளில் திருமாவளவன் அமைதி காத்து வருவதாகவும், நெருக்கடிக்கு உள்ளாகி வருவதாகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியுள்ளார்.

 

சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கியுள்ள நிலையில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழகம் முழுவதும் எழுச்சிப் பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார். அவ்வாறாக திருவண்ணாமலையில் மக்களிடையே பேசிய அவர் “அதிமுக ஆட்சியில் இருந்தபோது தூய்மை பணியாளர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம் எழுதினார். ஆனால் இப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பணியாளர்களை ஸ்டாலின் அரசு கைது செய்திருக்கிறது.
 

திமுகவின் செயல்களுக்கு திருமாவளவன் வக்காலத்து வாங்குகிறார். திமுகவின் பாவ மூட்டைகளை திருமாவளவன் சுமக்க வேண்டாம். கள்ளச்சாரயம் அருந்தி 68 பேர் இறந்தபோது நான் நேரடியாக சென்று பாதிக்கப்பட்ட மக்களை சந்தித்து ஆதரவு கூறினேன். அப்போது மது ஒழிப்பு மாநாடு நடத்துவதாக திருமாவளவன் அறிவித்தார். பின்பு திமுக கொடுத்த நெருக்கடியால் போதைப்பொருள் ஒழிப்பு மாநாடு என பெயர் மாற்றினார். பாவம் திருமாவளவன். சேரக்கூடாத இடத்தில் சேர்ந்துவிட்டார்” என பேசியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிரபல யூடியூபர் வீட்டில் துப்பாக்கிச் சூடு: 30 குண்டுகள் வீட்டை நோக்கி பாய்ந்ததால் பரபரப்பு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos