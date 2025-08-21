2833 காவலர்களை தேர்வு செய்ய தமிழக அரசு முடிவு.. தேர்வு தேதி அறிவிப்பு..!

தமிழ்நாட்டில் 2833 காவலர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNUSRB) வெளியிட்டுள்ளது. இந்தத் தேர்வு குறித்த முக்கிய விவரங்கள்:
காவலர் பணியிடங்கள்: 2833
விண்ணப்பிக்கும் காலம்: நாளை முதல் செப்டம்பர் 21, 2025 வரை (இணையதளம் வழியாக)
எழுத்துத் தேர்வு: நவம்பர் 9, 2025 அன்று நடைபெறும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை:
தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://www.tnusrb.tn.gov.in/ என்ற முகவரிக்கு சென்று ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை சரிபார்க்கவும்.