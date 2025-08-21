முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






2833 காவலர்களை தேர்வு செய்ய தமிழக அரசு முடிவு.. தேர்வு தேதி அறிவிப்பு..!

Advertiesment
TNUSRB

Siva

, வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (07:39 IST)
தமிழ்நாட்டில் 2833 காவலர்களைத் தேர்வு செய்வதற்கான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNUSRB) வெளியிட்டுள்ளது. இந்தத் தேர்வு குறித்த முக்கிய விவரங்கள்:
 
காவலர் பணியிடங்கள்: 2833
 
விண்ணப்பிக்கும் காலம்: நாளை முதல் செப்டம்பர் 21, 2025 வரை (இணையதளம் வழியாக)
 
எழுத்துத் தேர்வு: நவம்பர் 9, 2025 அன்று நடைபெறும்.
 
விண்ணப்பிக்கும் முறை:
 
தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள், தமிழ்நாடு சீருடைப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://www.tnusrb.tn.gov.in/ என்ற முகவரிக்கு சென்று ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு, அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை சரிபார்க்கவும்.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வங்கி செயலியை ஓப்பன் செய்யும்போது அருகில் இருப்பவர்கள் பார்க்க முடியாது: சாம்சங் புதிய மாடலில் அற்புதம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos