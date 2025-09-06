பாஜக கூட்டணியில் இருந்து விலக நயினார் நாகேந்திரன் காரணம்: டிடிவி தினகரன்

பாஜக கூட்டணியிலிருந்து ஓ.பன்னீர்செல்வம் வெளியேறியதற்கு, தமிழக பாஜக தலைவராக நயினார் நாகேந்திரன் இருந்தபோது, அவரது செயல்பாடுகளே காரணம் என்று டி.டி.வி. தினகரன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
நயினார் நாகேந்திரனின் செயல்பாடுகளை "ஆணவத்தின் வெளிப்பாடு" என்று டி.டி.வி. தினகரன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
பாஜக தங்கள் கட்சியை "துக்கா கட்சி" என்று நினைத்தது என்றும், அண்ணாமலை தலைவராக இருந்தவரை, எல்லாம் சரியாக இருந்தது என்றும் தினகரன் கூறினார்.
பிரதமர் மோடியை ஓபிஎஸ் சந்திக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நயினாரின் பதில் ஆணவத்தின் வெளிப்பாடாக இருந்தது.
நயினார் நாகேந்திரனின் செயல்பாடுகள் சரியில்லை என டி.டி.வி. தினகரன் தெரிவித்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.