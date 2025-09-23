முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அரசு நிதியில் கருணாநிதிக்கு எதற்கு சிலை? தமிழக அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் கண்டனம்!

Advertiesment
உச்ச நீதிமன்றம்

Mahendran

, செவ்வாய், 23 செப்டம்பர் 2025 (14:49 IST)
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் மு. கருணாநிதிக்கு சிலை அமைக்கும் தமிழக அரசின் திட்டத்திற்கு உச்ச நீதிமன்றம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
திருநெல்வேலி மாவட்டம், வள்ளியூர் தினசரி காய்கறி சந்தையின் பிரதான சாலையில் உள்ள பொது நுழைவாயிலுக்கு அருகில் கருணாநிதிக்கு வெண்கலச் சிலை மற்றும் பெயர் பலகை அமைக்க தமிழக அரசு அனுமதி கோரியிருந்தது. ஆனால், உச்ச நீதிமன்றம் இந்த மனுவை தள்ளுபடி செய்தது.
 
பொது இடங்களில் சிலைகள் அமைப்பதற்கு அனுமதி மறுத்து ஏற்கனவே சென்னை உயர் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை உச்ச நீதிமன்றம் உறுதி செய்தது. இந்த மனுவை வாபஸ் பெற்று, உரிய நிவாரணம் கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை அணுகுமாறு மாநில அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
 
முன்னதாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றம், பொது இடங்களில் சிலைகள் அமைப்பதால் போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படும் என்று குறிப்பிட்டிருந்தது. 
 
அரசியல் தலைவர்களுக்கான நினைவு சின்னங்கள் மற்றும் சிலைகளுக்காக பொது இடங்களையும், வரி செலுத்துவோரின் பணத்தையும் பயன்படுத்துவது குறித்து தொடர்ந்து விவாதங்கள் நடந்து வரும் நிலையில், உச்ச நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மாட்டுக்கறி ஏற்றியதாக சந்தேகத்தில் லாரிக்கு தீ வைப்பு; ஆறு பேர் கைது

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos