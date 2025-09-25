முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சீமான், விஜயலட்சுமி இருவருமே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு..!

Advertiesment
உச்ச நீதிமன்றம்

Mahendran

, வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (10:03 IST)
நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கும், நடிகை விஜயலட்சுமிக்கும் இடையிலான வழக்கில், இரு தரப்பினரும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னிப்பு கேட்டு வழக்குகளை வாபஸ் பெற வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.  
 
நடிகை விஜயலட்சுமி, சீமான் மீது பாலியல் வன்கொடுமை புகார் அளித்திருந்தார். இந்த வழக்குகளை ரத்து செய்யக் கோரி, சீமான் தரப்பில் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது. 
 
உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பி.வி.நாகரத்னா, ஆர்.மகாதேவன் அமர்வு முன் நேற்று இந்த வழக்கு மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது விஜயலட்சுமி தரப்பு வழக்கறிஞர், “சீமான் சமர்ப்பித்த பிரமாண பத்திரத்தில் மன்னிப்பு கேட்கவில்லை. மாறாக, விஜயலட்சுமிக்கு எதிரான அவதூறுகளை மீண்டும் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். நீதிமன்ற உத்தரவுக்கு பிறகும், ஊடகங்களிடம் விஜயலட்சுமி குறித்து அவதூறாகப் பேசி வருகிறார்,” என்று வாதிட்டார்.
 
இதற்கு சீமான் தரப்பு வழக்கறிஞர், “2011-ஆம் ஆண்டிலேயே விஜயலட்சுமி அனைத்து புகார்களையும் வாபஸ் பெற்றுக்கொண்டார். 11 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு 2023-ல் மீண்டும் அதே புகார்களைத் தெரிவித்துள்ளார்,” என்றார்.
 
நீதிபதிகள், “இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் ஏன் வழக்குத் தொடரவில்லை?” என்று விஜயலட்சுமி தரப்பிடம் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு, சீமான் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்களால் விஜயலட்சுமி மிரட்டப்பட்டதாகவும், அதனால் அவரது திரை வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டதுடன், பொதுவெளியில் அவரது பெயருக்குக் களங்கம் ஏற்பட்டதாகவும் விஜயலட்சுமி தரப்பு பதிலளித்தது.
 
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், “இந்த வழக்கிற்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும். இரு தரப்பினரும் தாக்கல் செய்துள்ள வழக்குகளைத் திரும்ப பெறுவதுடன், பரஸ்பரம் மன்னிப்பு கேட்டு, அது தொடர்பான பிரமாணப் பத்திரத்தை நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்,” என்று தெரிவித்தனர்.
 
இந்த விவகாரம் குறித்து இனி இரு தரப்பினரும் ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் பேசக்கூடாது. மீறி பேசினால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,” என்றும் நீதிபதிகள் எச்சரிக்கை விடுத்தனர். இந்த உத்தரவை சீமான் தரப்பு ஏற்றுக்கொண்டது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முதல்முறையாக ரயிலில் இருந்து பாய்ந்த ஏவுகணை! உலகை திரும்பி பார்க்க வைத்த இந்தியாவின் சாதனை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos