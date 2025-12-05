முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தவெகவில் இணைந்தாலும் ஜெயலலிதாவை மறக்காத செங்கோட்டையன்.. நினைவு நாள் பதிவு..!

செங்கோட்டையன்

Siva

, வெள்ளி, 5 டிசம்பர் 2025 (09:34 IST)
முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போது விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தவருமான செங்கோட்டையன், ஜெயலலிதாவின் நினைவு நாளையொட்டி வெளியிட்ட பதிவு அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. கட்சி மாறிய பின்னரும், ஜெயலலிதாவின் மீதான தனது அசைக்க முடியாத விசுவாசத்தை இந்த பதிவு மூலம் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
 
தனது சமூக ஊடகப் பதிவில், செங்கோட்டையன், "மக்களால் நான், மக்களுக்காகவே நான் என்று வாழ்ந்து, நாட்டு மக்கள் எல்லோரும் எல்லா வளமும் பெற வேண்டும் என்று தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டு தவவாழ்வு வாழ்ந்த இதய தெய்வம், புரட்சித்தலைவி அம்மா அவர்களின் நினைவு நாளில் அவர்களின் தியாகங்களையும், பெரும் புகழையும் போற்றி வணங்குகிறேன்," என்று உருக்கமாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
அதிமுகவில் இருந்து விலகியபோதும், அதன் தலைவர் மீதான மரியாதையை அவர் தொடர்ந்து பேணி வருகிறார் என்பதை இந்த பதிவு காட்டுகிறது. இது, தவெகவில் அவருக்கு வழங்கப்படும் முக்கியத்துவம், அதிமுக மீதான அவரது நிலைப்பாடு, மற்றும் வரவிருக்கும் தேர்தலில் அவரது வியூகம் போன்ற பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.
 
செங்கோட்டையனின் இந்த செயல், தாம் பின்பற்றிய தலைவர்கள் மீதான பற்றை அவர் வெளிப்படையாக காட்டுவதாக பார்க்கப்படுகிறது.
 
 
Edited by Siva

