முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சென்னையில் போராடி வந்த தற்காலிக தூய்மைப் பணியாளர்கள் கைது.. பெரும் பரபரப்பு..!

Advertiesment
தூய்மைப் பணியாளர்கள்

Siva

, வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (07:59 IST)
பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, கடந்த 13 நாட்களாக சென்னை ரிப்பன் மாளிகை முன்பு போராடி வந்த தூய்மை பணியாளர்களை, காவல்துறை இன்று கைது செய்துள்ளது. இந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
இந்த போராட்டம் பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதாக கூறி, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்துமாறு நேற்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இதையடுத்து, காவல்துறையினர் போராட்டக்காரர்களிடம் கலைந்து செல்லுமாறு அறிவுறுத்தினர். ஆனால், கோரிக்கைகள் நிறைவேறும் வரை போராட்டத்தை கைவிட முடியாது என்று கூறி, பணியாளர்கள் தொடர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
 
காவல்துறையின் அறிவுறுத்தலை ஏற்க மறுத்ததையடுத்து, பணியாளர்களை கைது செய்யும் நடவடிக்கையை காவல்துறை மேற்கொண்டது. கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அருகிலுள்ள சமுதாயக்கூடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அதிமுகவில் இருந்து தங்கமணியும் விலகுகிறாரா? எடப்பாடி பழனிசாமி அதிர்ச்சி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos