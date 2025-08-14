அதிமுகவில் இருந்து தங்கமணியும் விலகுகிறாரா? எடப்பாடி பழனிசாமி அதிர்ச்சி

சமீபத்தில் அதிமுகவிலிருந்து பிரபலங்களான அன்வர் ராஜா மற்றும் மைத்ரேயன் ஆகியோர் விலகி திமுகவில் இணைந்தனர். இதை தொடர்ந்து, மேலும் சில அதிமுக பிரபலங்கள் விலகலாம் என்ற தகவல்கள் பரவி வந்தன. இந்த சூழலில், முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி அதிமுகவிலிருந்து விலக உள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் வதந்திகள் பரவின. இதுகுறித்து அவர் விளக்கம் அளித்து, அந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
அதிமுகவிலிருந்து விலகுவதாக வெளியான வதந்திகள் குறித்து தங்கமணி கூறுகையில், "எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று நினைத்து, எனது உயிர் மூச்சாகக் கட்சி பணிகளைச் செய்து வருகிறேன். எனது இறுதி மூச்சு வரை அதிமுகவில் மட்டுமே இருப்பேன்" என்று உறுதியளித்தார். இதன் மூலம், அவர் கட்சி தலைமைக்கு விசுவாசமாக இருப்பதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார்.
அதிமுகவின் முக்கிய தலைவர்கள் சிலர் திமுகவில் இணைந்ததால், அக்கட்சிக்குள் ஒருவித குழப்பம் நிலவி வருகிறது. இந்த சூழ்நிலையைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு, சமூக வலைதளங்களில் சில விஷமிகள் இதுபோன்ற வதந்திகளை பரப்பி வருகின்றனர். தங்கமணியின் இந்த மறுப்பு, கட்சியினர் மத்தியில் நிலவிய குழப்பத்தை நீக்கி, அதிமுகவில் அவர் தொடர்ந்து ஒரு முக்கிய சக்தியாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.