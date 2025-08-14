முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அதிமுகவில் இருந்து தங்கமணியும் விலகுகிறாரா? எடப்பாடி பழனிசாமி அதிர்ச்சி

Advertiesment
அதிமுக

Siva

, வியாழன், 14 ஆகஸ்ட் 2025 (07:52 IST)
சமீபத்தில் அதிமுகவிலிருந்து பிரபலங்களான அன்வர் ராஜா மற்றும் மைத்ரேயன் ஆகியோர் விலகி திமுகவில் இணைந்தனர். இதை தொடர்ந்து, மேலும் சில அதிமுக பிரபலங்கள் விலகலாம் என்ற தகவல்கள் பரவி வந்தன. இந்த சூழலில், முன்னாள் அமைச்சர் தங்கமணி அதிமுகவிலிருந்து விலக உள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் வதந்திகள் பரவின. இதுகுறித்து அவர் விளக்கம் அளித்து, அந்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
 
அதிமுகவிலிருந்து விலகுவதாக வெளியான வதந்திகள் குறித்து தங்கமணி கூறுகையில், "எடப்பாடி பழனிசாமி மீண்டும் தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக வர வேண்டும் என்று நினைத்து, எனது உயிர் மூச்சாகக் கட்சி பணிகளைச் செய்து வருகிறேன். எனது இறுதி மூச்சு வரை அதிமுகவில் மட்டுமே இருப்பேன்" என்று உறுதியளித்தார். இதன் மூலம், அவர் கட்சி தலைமைக்கு விசுவாசமாக இருப்பதை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தினார்.
 
அதிமுகவின் முக்கிய தலைவர்கள் சிலர் திமுகவில் இணைந்ததால், அக்கட்சிக்குள் ஒருவித குழப்பம் நிலவி வருகிறது. இந்த சூழ்நிலையைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு, சமூக வலைதளங்களில் சில விஷமிகள் இதுபோன்ற வதந்திகளை பரப்பி வருகின்றனர். தங்கமணியின் இந்த மறுப்பு, கட்சியினர் மத்தியில் நிலவிய குழப்பத்தை நீக்கி, அதிமுகவில் அவர் தொடர்ந்து ஒரு முக்கிய சக்தியாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரிப்பன் மாளிகையில் பேச்சுவார்த்தை: தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டத்திற்குத் தீர்வு கிடைக்குமா?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos