மேலும் 2 மெட்ரோ வழித்தடங்கள்.. மெட்ரோ நகரமாகும் சென்னை..!

சென்னை மெட்ரோ

Mahendran

புதன், 13 ஆகஸ்ட் 2025 (14:38 IST)
சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம், நகரத்தின் முக்கியப் பகுதிகளையும், புறநகர் பகுதிகளையும் இணைக்கும் வகையில் புதிய வழித்தடங்களுக்கான விரிவான திட்ட அறிக்கைகளை தயாரித்து வருகிறது. இந்த திட்டங்களில், வழித்தடம் 4-ன் நீட்டிப்பு மற்றும் தாம்பரம்–கிண்டி–வேளச்சேரி வழித்தட விரிவாக்கம் ஆகியவை அடங்கும். 
 
1. வழித்தடம் 4-ன் நீட்டிப்பு: கலங்கரை விளக்கம் முதல் உயர்நீதிமன்றம் வரை
வழித்தடம் 4-ஐ, கலங்கரை விளக்கம் மெட்ரோ நிலையத்திலிருந்து உயர்நீதிமன்றம் மெட்ரோ நிலையம் வரை நீட்டிக்கும் திட்டம் வகுக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 7 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள இந்த வழித்தடம், மெரினா கடற்கரை மற்றும் தலைமைச் செயலகத்திற்கு மெட்ரோ ரயில் சேவையை வழங்கும். 
 
2. புதிய வழித்தடம்: தாம்பரம் முதல் வேளச்சேரி வரை: சுமார் 21 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள புதிய வழித்தடம், தாம்பரம், மேடவாக்கம், பள்ளிக்கரணை மற்றும் வேளச்சேரி போன்ற முக்கியப் புறநகர்ப் பகுதிகளை இணைக்கும். இந்த வழித்தடம், ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள சென்னை மெட்ரோ ரயில் வழித்தடம் 1-ல் உள்ள கிண்டி மெட்ரோ நிலையத்துடன் இணைக்கப்படும். 
 
தற்போது, விம்கோ நகர் முதல் சென்னை விமான நிலையம் வரை 32 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கும், அதன் விரிவாக்கமான சென்னை சென்ட்ரல் முதல் செயின்ட் தாமஸ் மௌன்ட் வரை 9.34 கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கும் மெட்ரோ ரயில்கள் வெற்றிகரமாக இயங்கி வருகின்றன. இந்த புதிய விரிவாக்கத் திட்டங்கள், சென்னையை ஒரு உலகத்தரம் வாய்ந்த நகராக மாற்றுவதற்கான ஒரு முக்கியமான படியாகும்.
 
