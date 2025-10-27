2 ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீராங்கனைகளுக்கு பாலியல் தொல்லை.. பாஜக அமைச்சரின் சர்ச்சை கருத்து..!

மத்திய பிரதேச அமைச்சர் கைலாஷ் விஜயவர்கியா, இந்தூரில் பாலியல் சீண்டலுக்கு உள்ளான இரண்டு ஆஸ்திரேலிய பெண் கிரிக்கெட் வீராங்கனைகள் "ஒரு பாடம் கற்க வேண்டும்" என்று கூறியது நாடு முழுவதும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாதுகாப்பு குறைபாட்டை வலியுறுத்துவதற்கு பதிலாக, இந்தியாவில் தங்கள் பிரபலம் குறித்து வீரர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் என்றும், வெளியே செல்லும்போது உள்ளூர் அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என்றும் விஜயவர்கியா கூறினார். முன்னர் கால்பந்து வீரர்களுக்கு நடந்த சம்பவங்களை அவர் உதாரணமாகக் காட்டினார். குற்றவாளிக்கு கடும் தண்டனை வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
விஜயவர்கியாவின் கருத்துகளுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளன. முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் அருண் யாதவ், அமைச்சரின் கருத்து "பொறுப்பற்றது மற்றும் பிற்போக்குத்தனமானது" என்றும், இது பழமைவாத மனப்பான்மையை பிரதிபலிக்கிறது என்றும் கூறியுள்ளார். விருந்தினர்களை பாதுகாக்க அரசு தவறிவிட்டதாகவும் அவர் விமர்சித்தார். விஜயவர்கியா ஏற்கனவே பெண்கள் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னதாக ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பையில் பங்கேற்கும் இரண்டு வீராங்கனைகளை மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த நபர் பின்தொடர்ந்து, ஒருவருக்கு பாலியல் சீண்டல் அளித்த சம்பவம் வியாழக்கிழமை இந்தூரில் நடந்தது. காஃபி ஷாப்பை நோக்கி சென்றபோது இந்த தாக்குதல் நடந்தது. போலீசார் குற்றவாளியை விரைந்து கைது செய்தனர்.