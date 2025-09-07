முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






7 முறை போக்குவரத்து விதிகளை மீறிய முதல்வரின் வாகனம்.. ரூ.2500 அபராதம்..!

Advertiesment
கர்நாடகா

Siva

, ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (10:38 IST)
கர்நாடக முதல்வர் சித்தராமையாவின் அதிகாரப்பூர்வ வாகனமான டொயோட்டா ஃபார்ச்சூனர் கார், கடந்த ஜனவரி 2024 முதல் ஏழு முறை போக்குவரத்து விதிகளை மீறியுள்ளது. பெங்களூரு நகரின் நுண்ணறிவு போக்குவரத்து மேலாண்மை அமைப்பு மூலம் இந்த விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன.
 
ஏழு விதிமீறல்களில், ஆறு வழக்குகள் முன்பக்க இருக்கையில் சீட் பெல்ட் அணியாதது தொடர்பானது. ஒரு வழக்கு அதிவேகமாக சென்றது தொடர்பானது. இது கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையம் அருகே உள்ள மேம்பாலத்தில் ஜூலை மாதம் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த விதிமீறல்களுக்கான மொத்த அபராதத் தொகை ரூ.2,500 ஆகும். இந்த தொகை செலுத்தப்பட்டுவிட்டதாக அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.
 
இந்தச் செய்தி, சமூக வலைத்தளங்களில் ஒரு நெட்டிசன் முதல்வரின் கார் விவரங்களை வெளியிட்டபோது வெளிச்சத்திற்கு வந்தது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரூ.80,000 கொள்ளையடிக்க முயன்று ரூ.2 லட்சத்தை இழந்த கொள்ளையர்கள்.. பரபரப்பு தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos