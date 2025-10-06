முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






படப்பிடிப்புக்கு மட்டும் சரியான நேரத்தில் போனால் போதுமா? மக்களுக்காக போக வேண்டாமா? விஜய்க்கு பிரேமலதா கேள்வி..!

Advertiesment
தமிழக வெற்றி கழகம்

Siva

, திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (08:36 IST)
படப்பிடிப்பிற்கு சரியான நேரத்திற்கு செல்லும் விஜய், அரசியல் கூட்டத்திற்கும் சரியான நேரத்திற்கு செல்ல வேண்டாமா என தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா கேள்வி எழுப்பி இருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
கரூர் சம்பவம் நடந்தவுடன், "வீட்டில் போல் உட்கார்ந்து கொண்டார். ஓடி ஒளிந்து கொண்டார். ஒரு தலைவனுக்கு இதுவா அழகு? நம்மால் ஒரு குடும்பத்திற்குப் பிரச்சினை என்றால், தேமுதிக போல் முதல் ஆளாக முன்னிற்க வேண்டும். ஆனால், அதை விஜய் செய்யவில்லை," என்று அவர் விமர்சித்தார்.
 
மேலும், "படப்பிடிப்புத் தளங்களுக்கு மட்டும் குறித்த நேரத்தில் விஜய் சென்று விடுவார். ஆனால், அரசியல் கூட்டத்திற்கு அவர் சரியான நேரத்திற்கு செல்லவில்லை. மக்கள் காத்திருக்கின்றனர் என்ற பொறுப்பு வேண்டாமா? தன்னுடைய கடமை உணர்வை அவர் தவறிவிட்டார். 
 
கரூர் கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு விமானம் பிடித்து சென்னை சென்றவர்தான், இன்று வரை வெளியே வரவில்லை. இப்படி இருக்கும் ஒரு அரசியல் தலைவர் மக்களை எப்படி காப்பாற்றுவார்?" என அவர் வெளிப்படையாக பேசியது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உடல்நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் ராமதாஸ் அனுமதி.. நேரில் சென்று பார்த்த அன்புமணி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos