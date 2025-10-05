முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நான் விஜய்யின் தீவிர ரசிகை! கரூர் சம்பவம் குறித்து காஜல் அகர்வால் சொன்ன பதில்!

Advertiesment
Kajal agarwal

Prasanth K

, ஞாயிறு, 5 அக்டோபர் 2025 (11:09 IST)

கரூர் தவெக அசம்பாவிதம் குறித்த செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு நடிகை காஜல் அகர்வால் பதில் அளித்துள்ளார்.

 

பிரபல நடிகையான காஜல் அகர்வால் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் என பல மொழிப்படங்களில் நடித்து பிரபலமானவர். தமிழில் பல முக்கிய ஹீரோக்களுடன் நடித்துள்ள அவர் விஜய்யுடன் துப்பாக்கி, ஜில்லா, மெர்சல் என பல படங்களில் நடித்துள்ளார்.

 

சமீபத்தில் இவருக்கு திருமணமான நிலையில் இடையே நடிப்பை நிறுத்தியிருந்த காஜல் மீண்டும் இந்தியன் 2 உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்து வந்தார். சமீபத்தில் சென்னையில் ஒரு நகைக்கடை திறப்பு விழாவில் காஜல் கலந்துக் கொண்டார்

 

அப்போது கரூர் சம்பவம் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்ப அதற்கு பதில் அளித்த அவர் “எல்லாரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். அரசியல் தொடர்பாக கருத்து சொல்ல விரும்பவில்லை. அது வேறு களம். விஜய்யுடன் நான் நிறைய படங்கள் நடித்துள்ளேன். தனிப்பட்ட முறையில் நான் விஜய்யின் மிகப்பெரிய ரசிகை” என கூறியுள்ளார்.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

என் மனைவி இல்லாவிட்டால் ‘காந்தாரா’ படமே இல்லை: ரிஷப் ஷெட்டி நெகிழ்ச்சி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos