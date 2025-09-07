முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சென்னையில் செப். 9 முதல் மெட்ரோ ரயில் சேவை நேரத்தில் மாற்றம்: முழு விவரங்கள்..!

மெட்ரோ ரயில்

Siva

, ஞாயிறு, 7 செப்டம்பர் 2025 (10:26 IST)
சென்னை மெட்ரோ ரயில் சேவையில் செப்டம்பர் 9 முதல் அக்டோபர் 19 வரை நேர மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த காலகட்டத்தில், ரயில்கள் வழக்கமான 7 நிமிட இடைவெளிக்குப் பதிலாக, 14 நிமிட இடைவெளியில் இயக்கப்படும்.
 
மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் அறிவிப்பின்படி, பச்சை மற்றும் நீல வழித்தடங்களில் வருடாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதே இந்த மாற்றத்திற்கான காரணம்.
 
நேர மாற்றம் குறித்த முழு தகவல்கள்:
 
பராமரிப்பு நேரம்: காலை 5 மணி முதல் மாலை 6:30 மணி வரை
 
இடைவெளி: இந்த நேரத்தில், ரயில்கள் 14 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை இயக்கப்படும்.
 
வழக்கமான சேவை: மாலை 6:30 மணிக்குப் பிறகு, வழக்கம்போல் 7 நிமிட இடைவெளியில் ரயில்கள் இயக்கப்படும்.
 
மேலும் தகவல்களுக்கு, பயணிகள் 1860-425-1515 என்ற தொலைபேசி எண்ணிலோ அல்லது மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தின் இணையதளத்திலோ தொடர்புகொள்ளலாம்.
 
