முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கும்மிடிப்பூண்டி வழித்தடத்தில் ரயில் சேவையில் மாற்றம்: 11 புறநகர் ரயில்கள் ரத்து

Advertiesment
ரயில் சேவை

Mahendran

, சனி, 6 செப்டம்பர் 2025 (15:36 IST)
தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, பொன்னேரி யார்டில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதால், நாளை அதாவது செப்டம்பர் 7 அன்று கும்மிடிப்பூண்டி வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் 11 புறநகர் ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த பராமரிப்பு பணிகள் இன்று இரவு 8 மணி முதல் நாளை அதிகாலை 4 மணி வரை நடைபெறும்.
 
நாளை ரத்து செய்யப்படும் ரயில்களின் விவரங்கள்:
 
சென்னை கடற்கரை - கும்மிடிப்பூண்டி (EMU) ரயில்கள்: 42609 (மாலை 6:45), 42611 (இரவு 8:00), 42613 (இரவு 9:20), 42610 (இரவு 9:35), 42640 (இரவு 9:25)
 
மூர் மார்க்கெட் வளாகம் - கும்மிடிப்பூண்டி (EMU) ரயில்கள்: 42029 (இரவு 7:35), 42037 (இரவு 11:20)
 
கும்மிடிப்பூண்டி - மூர் மார்க்கெட் வளாகம் (EMU) ரயில்கள்: 42038 (இரவு 8:15), 42042 (இரவு 10:30)
 
சூலூர்பேட்டை - மூர் மார்க்கெட் வளாகம் (EMU) ரயில்: 42422 (இரவு 8:35)
 
கும்மிடிப்பூண்டி - சென்னை கடற்கரை (EMU) ரயில்: 42608 (இரவு 7:35)
 
ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டதால், பயணிகளின் வசதிக்காக சென்னை சென்ட்ரல் மற்றும் மீஞ்சூர் இடையே 7 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனத் தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
 
சென்னை சென்ட்ரல் - மீஞ்சூர் சிறப்பு ரயில்கள்:
 
பயணிகள் சிறப்பு ரயில் 01: சென்னை கடற்கரை - மீஞ்சூர் (மாலை 6:45)
 
பயணிகள் சிறப்பு ரயில் 02: மூர் மார்க்கெட் வளாகம் - மீஞ்சூர் (மாலை 7:35)
 
பயணிகள் சிறப்பு ரயில் 05: சென்னை கடற்கரை - மீஞ்சூர் (இரவு 9:20)
 
பயணிகள் சிறப்பு ரயில் 06: மூர் மார்க்கெட் வளாகம் - மீஞ்சூர் (இரவு 11:20)
 
பயணிகள் சிறப்பு ரயில் 08: மூர் மார்க்கெட் வளாகம் - மீஞ்சூர் (இரவு 9:35)
 
மீஞ்சூர் - சென்னை சென்ட்ரல் சிறப்பு ரயில்கள்:
 
பயணிகள் சிறப்பு ரயில் 04: மீஞ்சூர் - சென்னை கடற்கரை (இரவு 8:04)
 
பயணிகள் சிறப்பு ரயில் 06: மீஞ்சூர் - மூர் மார்க்கெட் வளாகம் (இரவு 8:20)
 
இந்த மாற்றங்கள் குறித்த முழு விவரங்களையும், தெற்கு ரயில்வேயின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது ரயில்வே நிலையங்களில் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரூ.30,000 கோடி கூகுளுக்கு அபராதம்.. ரத்து செய்யாவிட்டால் நடவடிக்கை என டிரம்ப் எச்சரிக்கை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos