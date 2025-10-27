முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கரூரில் நடந்த கூட்ட நெரிசல்: சென்னை ஐகோர்ட்டில் இன்று ஒரே நாளில் 4 மனுக்கள் விசாரணை..!

Advertiesment
கரூர் நெரிசல்

Siva

, திங்கள், 27 அக்டோபர் 2025 (10:07 IST)
கரூரில் நிகழ்ந்த கூட்ட நெரிசல் தொடர்பான வழக்குகள் இன்று சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளன.
 
இந்த வழக்குகளில், அரசியல் சாலை காட்சிகளுக்கு வழிகாட்டுதல்களை உருவாக்க கோரும் பொதுநல வழக்கு ஒன்று அடங்கும். அத்துடன், தமிழக வெற்றி கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தாக்கல் செய்த முன்ஜாமீன் மனு, 'வாபஸ் பெற' என்ற தலைப்பின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், கரூர் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் காவல் கண்காணிப்பாளர் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரிய மனுவும் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது.
 
இதுதவிர, வன்முறையை தூண்டும் வகையில் கருத்து பதிவிட்டதாக கூறப்படும் புகாரில், ஆதவ் அர்ஜுனா தன் மீதான வழக்கை ரத்து செய்ய கோரித் தாக்கல் செய்த மனுவும் உயர் நீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரிக்கப்பட உள்ளது. 
 
இந்த சம்பவம் தொடர்பான பல்வேறு மனுக்கள் ஒரே அமர்வில் இன்று விசாரிக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

கரூர் துயர சம்பவ விவகாரம்: புஸ்ஸி ஆனந்துக்கு சிபிஐ அனுப்பிய சம்மன்.. தீவிர விசாரணை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos