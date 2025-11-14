முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தாம்பரம் அருகே விமானப்படை பயிற்சி விமானம் விபத்து: விமானிகள் என்ன ஆனார்கள்?

Advertiesment
தாம்பரம்

Siva

, வெள்ளி, 14 நவம்பர் 2025 (18:05 IST)
சென்னை தாம்பரம் அருகே இன்று மதியம் 2.25 மணியளவில் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான பிசி-7 எம்கே II (PC-7 Mk II) ரக பயிற்சி விமானம் வழக்கமான பயிற்சியின்போது விபத்துக்குள்ளானது.
 
விமானத்தில் ஏற்பட்ட தொழில்நுட்ப கோளாறை உணர்ந்த விமானிகள், உடனடியாக பாராசூட் உதவியுடன் பத்திரமாக வெளியே குதித்து உயிர் தப்பினர். விமானம் சேறு நிறைந்த பகுதியில் விழுந்ததால், உயிர் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை என்று இந்திய விமானப்படை தெரிவித்துள்ளது.
 
இந்த விபத்து குறித்து இந்திய விமானப் படை தனது அதிகாரப்பூர்வ 'X' சமூக ஊடக பக்கத்தில், நீதிமன்ற விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது. நேற்று புதுக்கோட்டையில் சிறிய ரக விமானம் அவசரமாக தரையிறங்கிய நிலையில், இன்று தாம்பரம் அருகே இந்த விபத்து நிகழ்ந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிகார் தேர்தலில் என்.டி.எ வெற்றிமுகம்.. சென்செக்ஸ், நிஃப்டி உயர்வு

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos