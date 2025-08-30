முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அதிமுக மாவட்ட செயலாளர் கூட்டம்.. பூத் கமிட்டி அமைப்பது குறித்து முக்கிய ஆலோசனை..!

Advertiesment
AIADMK

Mahendran

, சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025 (12:13 IST)
அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில், ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில், கட்சியின் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவது மற்றும் வரவிருக்கும் தேர்தல் பணிகள் குறித்து முக்கிய ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
 
அமைப்பு ரீதியாக உள்ள 82 மாவட்ட செயலாளர்கள் மற்றும் பொறுப்பாளர்கள் இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டனர். கட்சியின் அடித்தளத்தை வலுப்படுத்துவது, புதிய உறுப்பினர்களைச் சேர்ப்பது, மற்றும் பூத் கமிட்டி அமைப்பது ஆகியவை குறித்து விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.
 
தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்தும் வகையில், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வாக்குச்சாவடிக்கு 8 பேர் வீதம் 'பூத் கமிட்டி' அமைக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தினார். இந்த பட்டியலை விரைவாக சமர்ப்பிக்குமாறும் அவர் அறிவுறுத்தினார்.
 
வரவிருக்கும் தேர்தல்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில், கட்சித் தொண்டர்களை ஒருங்கிணைப்பது, தேர்தல் பிரசார வியூகங்களை வகுப்பது, மற்றும் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் கட்சியின் பலத்தை அதிகரிப்பது குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது.
 
இந்தக் கூட்டம், தமிழகத்தில் அ.தி.மு.க. தனது தேர்தல் பணிகளை தீவிரப்படுத்த தொடங்கியிருப்பதை காட்டுகிறது. குறிப்பாக, பூத் கமிட்டி அமைப்பதற்கான உத்தரவு, தேர்தலை எதிர்கொள்ள கட்சி முழுமையாகத் தயாராகி வருவதை உறுதிப்படுத்துகிறது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மூப்பனாரை பிரதமர் ஆகவிடாமல் சில சக்திகள் தடுத்துவிட்டது: நிர்மலா சீதாராமன் குற்றச்சாட்டு..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos