நாகாலாந்து ஆளுநர் இல. கணேசன் மறைவு: முதல்வர், ஆளுநர் மற்றும் அரசியல் தலைவர்கள் இரங்கல்

நாகாலாந்து மாநில ஆளுநர் இல. கணேசன் காலமானார். அவரது மறைவுக்கு தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், மற்றும் பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.
நாகாலாந்து ஆளுநர் இல. கணேசன் மறைந்த செய்தி கேட்டு மிகுந்த துயரம் அடைந்ததாக தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தனது இரங்கல் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி, இல. கணேசனின் மறைவுக்கு தனது இரங்கலை தெரிவித்துள்ளார். இந்திய அரசியல் மற்றும் பொது வாழ்க்கைக்கு அவர் ஆற்றிய பங்களிப்புகள் குறிப்பிடத்தக்கவை என்றும், அவரது மறைவு தேசிய அளவில் ஒரு வெற்றிடத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இல. கணேசனின் மறைவுக்கு பா.ஜ.க., அ.தி.மு.க., மற்றும் பிற கட்சிகளின் தலைவர்களும் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர். அரசியல் வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டு அனைவரிடமும் நட்பு பாராட்டியவர் இல. கணேசன் என்று பல தலைவர்கள் புகழாரம் சூட்டியுள்ளனர்.
இல. கணேசனின் உடல் அவரது சொந்த ஊரில் நல்லடக்கம் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.