முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் போதை மாத்திரை விற்பனை: சென்னையில் 6 பேர் இளைஞர்கள் கைது..!

Advertiesment
போதை மாத்திரை

Siva

, வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (08:30 IST)
சென்னை கொடுங்கையூர் பகுதியில் இளைஞர்களை இலக்காக வைத்து போதை மாத்திரைகள் விற்கப்படுவதாக ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதனையடுத்து, கொடுங்கையூர் போலீசார் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்தனர்.
 
கிருஷ்ணமூர்த்தி நகரை சேர்ந்த அரவிந்த் என்கிற டோலு என்பவரது வீட்டில் நேற்று நடத்தப்பட்ட சோதனையில், 420 வலி நிவாரண மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. அரவிந்த் ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் பிரபலம் என்பதும், சமூக ஊடகங்கள் மூலம் போதை மாத்திரைகளை விநியோகித்து வந்ததும் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
 
அரவிந்த் அளித்த தகவலின் பேரில், அவரது கூட்டாளிகளான சஞ்சய் , அஜித்குமார்  , ரஞ்சித், பிரவீன் , மற்றும் பைசன் அகமது ஆகிய மேலும் ஐந்து பேரையும் போலீசார் கைது செய்தனர்.
 
கைது செய்யப்பட்ட இந்த ஆறு பேரிடமிருந்தும் மொத்தம் 1,166 போதை மாத்திரைகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன. சமூக வலைதளம் மூலம் போதைப் பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்ட கும்பல் சிக்கியது அப்பகுதியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நாளை உருவாகிறது காற்றழுத்த தாழ்வு மையம்: இன்று 10 மாவட்டங்களில் கனமழை: வானிலை முன்னறிவிப்பு

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos