முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திமுக கூட்டணியில் யாருக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள்?!.. வாங்க பார்ப்போம்!..

Advertiesment
mk stalin
BY: Mahendran
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (17:01 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (17:03 IST)
google-news
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு தொகுதி பங்கீட்டை பிரித்து வருகிறது.. திமுக கூட்டணியில் 24 கட்சிகள் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது..  அதிகமான கட்சிகள் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருப்பதால் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவே வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஒரு பக்கம் கருத்துக்கணிப்பிலும் திமுகவெ ஆட்சியைப் பிடிக்கும் என சொல்லப்படுகிறது.. ஒருபக்கம் விஜயும், சீமானும் தனியாக தேர்தலை சந்திக்க திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். திமுகவை பொறுத்தவரை கடந்த சில நாட்களாகவே கூட்டணி கட்சிகளுடன் தொகுதி பங்கீடு பற்றி பேசி வருகிறது..

அதில், காங்கிரசுக்கு 28 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டது.. அதேபோல் மதிமுகவுக்கு 4 தொகுதிகளும், முஸ்லிம் லீக் கட்சிக்கு 2 தொகுதிகளும்,  மமக கட்சிகு 2 தொகுதிகளும் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது.. இந்நிலையிதான் இன்று காலை கொமதேக கட்சிக்கு 2 தொகுதிள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அடுத்து தேமுதிக, விடுதலை சிறுத்தை உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு தொகுதி பங்கீடு நடைபெறவுள்ளது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அதிமுக கூட்டணிக்கு போலாமா? வேணாமா?!.. கட்சி நிர்வாகிகளுடன் தவெக திடீர் ஆலோசனை..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos